الصناعات الهندسية تبحث أهمية المشاركة في معرض خفض فاتورة الاستيراد

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا بفرع الغرفة بالإسكندرية، برئاسة محمد البودي نائب رئيس الغرفة، وبحضور كامل حجازي مدير عام الغرفة وعدد من المصنعين؛ لشرح أهمية المشاركة في المعرض السلبي للغرفة لتعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.

وقال محمد البودي، إن مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، قرر تنظيم معرض تعميق التصنيع المحلي "المعرض السلبي" في أرض المعارض بالقاهرة، خلال الفترة من 13-15 يناير الجاري؛ بهدف خفض فاتورة الواردات والقضاء على أزمة الدولار، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تحقيق تكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة.

ووجه محمد البودي، الدعوة لكل الشركات والمصانع في الإسكندرية التي تستورد مستلزمات إنتاج لعرض ما تستورده في المعرض على المصنعين المصريين، الذين لديهم القدرة على تصنيع هذه المستلزمات، ويتم تصنيعها محليا وتوفيرها للشركات التي تستوردها للحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح كامل حجازي، مدير عام الغرفة، خلال الاجتماع، أنه تم توجيه الدعوة لجميع الشركات والمصانع المغذية للصناعات الهندسية وجميع الصناعات الأخرى للمشاركة المجانية في معرض تعميق التصنيع المحلي، على أن تكون تكلفة الاشتراك في المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية.

ورحب المشاركون بالفكرة، وأكدوا مشاركتهم في هذا المعرض بالمستلزمات التي يستوردوها وعرضها بالمعرض السلبي حتى يتمكنوا من توفيرها محليا والحد من فاتورة الواردات.

جدير بالذكر، أن غرفة الصناعات الهندسية وجهت الدعوة إلى 14 ألف شركة للمشاركة في المعرض، وهناك إقبال كبير من المصانع والشركات على الاشتراك بالمعرض، فضلا عن أن غرفة الصناعات الهندسية تعقد حاليا عددا من الندوات مع أعضائها بفروع الغرفة سواء في الإسكندرية أو العاشر من رمضان أو مدينة أكتوبر للتعريف بأهمية المعرض والمشاركة فيه.