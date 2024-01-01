لابيد مهاجما نتنياهو: من جلب لنا الكارثة لن يبقى في 2024

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه لن يبقى في رئاسة الحكومة خلال عام 2024.



وقال لابيد في مؤتمر صحفي بالكنيست (البرلمان): «علينا أن نختار بين الدمار الذي أحدثته الحكومة في 2023 والتصحيح الكبير للحكومة التي ستأتي في 2024»، وفق وكالة الأناضول.



وأضاف: «أعرف ماذا سيختار المجتمع الإسرائيلي، وأنتم تعرفون أيضا»، في إشارة الى استطلاعات رأي أبرزت تراجعا كبيرا في شعبية الأحزاب المشكلة للحكومة وعلى رأسها «الليكود» بقيادة نتنياهو.



وتضم الأحزاب المشكلة للحكومة إلى جانب «الليكود» كل من «شاس» و«يهودوت هتوراه» و«القوة اليهودية» و«الصهيونية الدينية».



وقبل أيام، أشار استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية حصول «الليكود» على 16 مقعدا فقط بالكنيست في حال إجراء انتخابات اليوم.



ويملك الليكود، حاليا 32 نائبا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.