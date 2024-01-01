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سجل محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الأول للريدز أمام نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 49 من عرضية داروين نونيز، ليصحح الفرعون خطأه بإهدار ركلة جزاء في الشوط الأول.

ووصل محمد صلاح بهدفه في شباك نيوكاسل يونايتد لهدفه رقم 150 مع ليفربول في البريميرليج، والـ 152 بشكل إجمالي في البريميرليج مع الريدز وتشيلسي.

وأضاع صلاح ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 33 من الشوط الأول، ليوقع الدولي المصري على رقمين سلبيين بإضاعة تلك الركلة.

وتُعد الركلة التي أهدرها صلاح الأولى في الموسم الحالي وأول ركلة يهرها في العام الجديد 2024.

ووفقا لموقع «سكواكا» المتخصص في إحصاءات كرة القدم، لم يهدر لاعب ركلات جزاء أكثر في الدوري الإنجليزي، منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من محمد صلاح بإهداره 4 ركلات جزاء.