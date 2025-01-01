ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال شقة سكنية في الشجاعية إلى 6

ارتفعت حصيلة شهداء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، اليوم الأربعاء، إلى 6.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت شقة سكنية لعائلة السويركي في شارع مشتهى بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار باتجاه الأهالي في حي الشيخ رضوان غرب المدينة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.