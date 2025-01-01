وليد صلاح الدين: الأهلي أخطأ برحيل لاعبيه بدل التدعيم

تحدث وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وتراجع المستوى مع مارسيل كولر.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات إذاعية: "كانت هناك أخطاء في الأهلي، وكان على الأهلي أن يأخذ باله منها وهو ينهي الموسم الماضي، خاصة وأن الموسم الحالي يعتبر به "مفرمة بطولات".

وأضاف: الأهلي كان يحتاج لتدعيمات كبيرة وأن يكون هناك لاعبون مميزون في كل مركز، لكن الأهلي قام بالعكس وترك عدد من اللاعبين المميزين أمثال ديانج وعبد القادر وعبد المنعم دون التعويض.

وتابع وليد صلاح الدين: يوسف أيمن وأشرف داري جاءا الأهلي بعد رحيل عبد المنعم، ولكنهما أصيبا ولولا تألق رامي ربيعة لكان هناك "دروب" كبير.

واختتم صلاح الدين: الأهلي ينقصه لاعبين مميزين في العدد، وهو الأمر الذي كان يميز الأهلي، لكنه حاليًا ينقصه الدكة القوية، وحتى أفكار مارسيل كولر تغيرت، وكوالتي اللاعبين أصبح أقل، والأهلي بات يحتاج للتدعيم في يناير بشكل كبير.