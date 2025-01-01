أقارب الأشخاص الذين قتلوا في حادث الطائرة الكورية الجنوبية يزورون موقع الحادث

زار أقارب الأشخاص، الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة، في كوريا الجنوبية، موقع الحادث للمشاركة في جنازة ذويهم، في يوم رأس السنة الجديدة، اليوم الأربعاء، بينما قال مسؤولون إنهم حددوا هوية جميع الجثث البالغ عددها 179 .

ونجا شخصان فقط من أصل 181،كانوا على متن الطائرة بوينج 737-800، التابعة لشركة طيران جيجو، عندما تحطمت في مطار موان الدولي، في جنوب كوريا الجنوبية يوم الأحد الماضي. وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهي تهبط بسرعة كبيرة، دون فتح عجلات الهبوط، وانزلاقها من نهاية المدرج واصطدامها بسياج خرساني ثم اشتعال النيران بها.

وكان جميع الضحايا من كوريا الجنوبية، باستثناء تايلانديين اثنين، وكان الكثير منهم عائدين من بانكوك بعد عطلات عيد الميلاد(الكريسماس) هناك.