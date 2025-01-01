تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وموقف الفريق من التتويج باللقب.

ويتخلف آرسنال بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، وذلك قبل أن يلعب الفريق اللندني ضد برينتفورد اليوم الأربعاء في أول مباريات الفريقين بالعام الجديد.

ويبقى ليفربول المرشح الأقوى للفوز باللقب هذا الموسم بعدما فاز بـ14 من أصل 18 مباراة.

وقال أرتيتا: «يجب أن نستمر مثل المطرقة، وأن نحاول في كل جولة، وإذا فاز فريق ما بجميع المباريات، سنبارك له ثم ننتقل للموسم التالي».

واستدرك مدرب آرسنال في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «ولكن إذا لم ينجحوا في ذلك، سنكون في السباق».

ويسعى آرسنال للفوز بأول لقب للدوري منذ عقدين من الزمان، ويلتقي اليوم مع نظيره برينتفورد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.