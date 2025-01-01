بولندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

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تتولى بولندا بدءا من اليوم الأربعاء الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، لتنهي بذلك فترة مضطربة مع تولي المجر رئاسة المجلس.



وتتولى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رئاسة المجلس كل ستة أشهر لقيادة المناقشات السياسية. وفي حين شهد عام 2024 رئاسة بلجيكا والمجر للمجلس، ستتولى بولندا والدنمارك الرئاسة في عام 2025.



ومن المقرر أن يتولى الممثلون البولنديون رئاسة العديد من الاجتماعات الوزارية حتى نهاية شهر يونيو ويتوسطون في حالة وجود اختلافات في الرأي بين دول الاتحاد بهدف ضمان سير الإجراءات التشريعية للتكتل الأوروبي بأكبر قدر ممكن من السلاسة.

والأمل في بروكسل هو ألا تستغل الحكومة البولندية دورها البارز لأغراضها الخاصة كما فعلت الحكومة المجرية خلال الأشهر الستة الماضية.

فقد سافر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو وبكين الصيف الماضي بعد فترة وجيزة من تولي بلاده رئاسة الاتحاد، مما أثار استياء كبيرا في معظم دول التكتل.



وتتركز أولويات بولندا حول مفهومي الأمن والسياسة الدفاعية.