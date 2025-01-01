شباب بلوزداد يعلن عودة هدافه التاريخي لمواجهة الأهلي

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أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري عودة المهاجم الدولي السابق إسلام سليماني إلى التدريبات، مع زملائه.

وكان سليماني (36 سنة) قد دخل في خلافات حادّة مع المدرب عبد القادر عمراني، بسبب غيابه عن المباريات ليغيب عن أخر 5 مباريات للفريق الجزائري في البطولة المحلية او الإفريقية.

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية أن الهدّاف التاريخي للمنتخب الجزائري شارك في آخر حصّة تدريبية لِلفريق الذي يستعدّ لِمواجهة ضيفه نادي الأهلي مساء الجمعة المقبلة، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويُعوّل المدرب عمراني على خبرة سليماني لِحصد فوز في هذه المواجهة القارية، يُبقي حظوظ ممثّل الكرة الجزائرية قائمة في بلوغ ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.