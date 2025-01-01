 شباب بلوزداد يعلن عودة هدافه التاريخي لمواجهة الأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يناير 2025 11:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

شباب بلوزداد يعلن عودة هدافه التاريخي لمواجهة الأهلي

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 1 يناير 2025 - 11:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يناير 2025 - 11:42 ص

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري عودة المهاجم الدولي السابق إسلام سليماني إلى التدريبات، مع زملائه.

وكان سليماني (36 سنة) قد دخل في خلافات حادّة مع المدرب عبد القادر عمراني، بسبب غيابه عن المباريات ليغيب عن أخر 5 مباريات للفريق الجزائري في البطولة المحلية او الإفريقية.

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية أن الهدّاف التاريخي للمنتخب الجزائري شارك في آخر حصّة تدريبية لِلفريق الذي يستعدّ لِمواجهة ضيفه نادي الأهلي مساء الجمعة المقبلة، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويُعوّل المدرب عمراني على خبرة سليماني لِحصد فوز في هذه المواجهة القارية، يُبقي حظوظ ممثّل الكرة الجزائرية قائمة في بلوغ ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك