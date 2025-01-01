عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية يدعو حماس إلى إلغاء ما تبقى من سلطة الأمر الواقع في غزة

مجدلاني: قطاع غزة يشهد نكبة وكارثة حقيقية في ظل المغامرة التي قامت بها حماس وجرت بها الويلات على شعبنا

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن البيان الذي أصدرته بعض الشخصيات الاعتبارية في قطاع غزة، هو بداية حراك ورسالة مهمة ليس فقط لحركة «حماس»، بل للأطراف الدولية والإقليمية كافة، التي كانت تبحث عن بديل لمنظمة التحرير وعن حكومتها الشرعية في قطاع غزة.

وأكد مجدلاني في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الأربعاء، أن «الشعب الفلسطيني متمسك بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، ويرفض أشكال الانقسام والانفصال كافة».

وأضاف: «قطاع غزة يشهد نكبة وكارثة حقيقية وإنسانية ترتقي لجريمة التطهير العرقي التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق شعبنا، في ظل المغامرة التي قامت بها حماس وجرت بها الويلات على شعبنا في كل من غزة والضفة بما فيها القدس والنظام السياسي برمته»، بحسب تعبيره.

وطالب مجدلاني، حركة «حماس» بإلغاء ما تبقى من سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وإعادة الأمور إلى نصابها وتسليمها للسلطة الوطنية.

وأشار إلى أن «التمسك بخيار التفاوض عبر الوسطاء، في ظل شراكة الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الاحتلال في حرب الإبادة، لن يقود إلى أي نتيجة».