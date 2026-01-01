تقارير: غرق سائح من أيرلندا قبالة جزر ويتصندايز بأستراليا

أفادت تقارير إعلامية محلية، بغرق رجل من أيرلندا، يبلغ من العمر 35 عاما، قبالة سواحل أحد الشواطئ الشهيرة في جزر ويتصندايز الأسترالية، ليلة رأس السنة.

وذكرت وسائل إعلام، من بينها هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" وقناة "7 نيوز"، أنه عثر على الرجل ميتا في المياه قبالة شاطئ وايتهيفن الشهير بولاية كوينزلاند، بعدما نزل للسباحة صباح الأربعاء.

ويعد هذا ثالث حادث غرق يتم الإبلاغ عنه على الساحل الشرقي لأستراليا بين ليلة رأس السنة ويوم رأس السنة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، توفي رجل، إثر انقلاب قارب قبالة الشواطئ الشمالية لمدينة سيدني، فيما لا يزال فتى يبلغ 14 عاما، يُعتقد أنه كان على متن القارب، في عداد المفقودين حتى بعد ظهر الخميس.

كما غرقت امرأة تبلغ من (العمر 25 عاما) في ساعة مبكرة من صباح الخميس قبالة شاطئ ماروبرا في سيدني، بعدما قذفتها موجة إلى بركة صخرية ثم جرفتها إلى عرض البحر.

ويعتقد أن رجال في العشرينات من عمره فُقد بعد أن نزل للسباحة صباح الخميس في شاطئ كوجي بسيدني.

وبحسب بيانات هيئة "رويال لايف سيفينج"، تُعد الفترة الممتدة بين يوم عيد الميلاد ويوم رأس السنة أخطر أوقات العام من حيث حوادث الغرق في أستراليا، إذ يسجل خلالها في المتوسط نحو 15 حالة وفاة كل عام بسبب الغرق.