الصين تشدد معايير كفاءة استهلاك الوقود في السيارات خلال العام الجديد

اعتبارا من اليوم ستطبق الصين ثلاثة معايير وطنية إلزامية للحد من استهلاك الوقود في سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة، وفقا للإدارة العامة لتنظيم السوق في الصين.

تفرض القواعد الجديد قيودا أشد صرامة لترشيد استهلاك الطاقة في السيارات خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية في الصين من 2026 إلى 2030.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المعايير الجديدة تضيق حدود استهلاك الوقود الإجمالية لسيارات الركوب التقليدية والهجين بنسبة 18% تقريبا. فعلى سبيل المثال، سيتحدد استهلاك الوقود للسيارة ذات ناقل الحركة الآلي زنة حوالي 5ر1 طن بمعدل 74ر7 لتر لكل 100 كيلومتر.

كما حددت اللوائح هدفا لمتوسط استهلاك الوقود للشركات بحلول عام 2030 يبلغ 3ر3 لتر لكل 100 كيلومتر لسيارات الركوب، أي بانخفاض نسبته 48% تقريبا، للوصول إلى مستوى عالمي رائد. والجدير بالذكر أنه سيتم احتساب استهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية بالكامل والهجين القابلة للشحن ضمن متوسط استهلاك أساطيل سيارات الشركات من الوقود.

وبالنسبة للمركبات التجارية الخفيفة، سيتم تخفيض حدود استهلاك الوقود بنسبة 10% إجمالا. وبموجب القواعد الجديدة، يجب ألا يتجاوز استهلاك شاحنة تعمل بالبنزين تزن حوالي طنين 13ر9 لتر لكل 100 كيلومتر.

كما تُدخل المعايير، ولأول مرة، أهدافًا لمتوسط استهلاك الوقود للشركات المصنعة للمركبات التجارية الخفيفة، ليكون 7ر5 لتر لكل 100 كيلومتر للشاحنات التي تعمل بالبنزين بحلول 2030 وهو هدف متقدم مقارنة بالمستهدفات على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تطوير تكنولوجيا صناعة السيارات الصينية، وتوفير مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة للمستهلكين مما يسهل التنقل الصديق للبيئة.