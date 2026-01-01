الوحدة الإماراتي يتعاقد مع نجم ليفربول السابق

أعلن الوحدة الإماراتي تعاقده مع كريستيان بينتيكي، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من الوحدة: "تعلن شركة كرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع المحترف البلجيكي كريستيان بينتيكي، وذلك في إطار خطط إدارة النادي لتلبية احتياجات الفريق وتعزيز عوامل النجاح خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "حرص مجلس إدارة نادي الوحدة على الترحيب باللاعب في موطن الأبطال، وهو لقب النادي الإماراتي، متمنيين له التوفيق والنجاح مع الفريق.

من جهته، أعرب بينتيكي عن سعادته بالانضمام إلى نادي الوحدة، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه والمساهمة في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

يُذكر أن كريستيان بينتيكي، البالغ من العمر 35 عامًا كان قد خاض العديد من التجارب الاحترافية في مسيرته، إذ لعب لأندية أستون فيلا، وليفربول، وكريستال بالاس، وليفربول في إنجلترا، وستاندر دو لياج، وجينك في بلجيكا.