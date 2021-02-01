شؤون المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

كثَّفت لجنة متابعة ورصد الإجراءات الاحترازية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها في متابعة كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بالمسجد النبوي.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أنه تم العمل على خطة تعزيز الإجراءات تتضمن حملة توعوية للزوار والمصلين وإجراءات إلزامية ميدانية، وتنظيم المصليات والممرات والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، وفق الإجراءات الوقائية والاستفادة من المساحات المتاحة، وتنظيم حلقة عمل بمشاركة الجهات ذات العلاقة لتعزيز الإجراءات الاحترازية وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأيوبي أن وكالة شؤون المسجد النبوي تدعو جميع الزوار والمصلين للتقيد بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد ولبس الكمامات بالطريقة الصحيحة وعدم التزاحم أو التجمع وإحضار السجادة الخاصة وعدم اصطحاب صغار السن وغسل اليدين وتعقيمها باستمرار.