 الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما - بوابة الشروق
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الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما

الرئيس الفلسطينى محمود عباس - ارشيفية
الرئيس الفلسطينى محمود عباس - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:15 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:15 م

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تمديد حالة الطوارئ، يبدأ من غد الثلاثاء؛ لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

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