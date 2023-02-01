الحماية المدنية تنتهي من السيطرة على حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق داخل مستشفى النور المحمدى في منطقة المطرية.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل مستشفى خيري بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، ونجحت القوات في فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران والسيطرة عليها ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وجار عملية السيطرة على النيران وإخمادها.



وكانت وزارة الصحة، أعلنت تسجيل 3 حالات وفاة و32 مصابا في حريق مستشفى النور المحمدي بميدان المسلة بالمطرية.