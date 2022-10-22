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أعلن الإعلامي خالد الغندور، عن تسجيل الصفقات الجدد في قائمة فريق الزمالك، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت فترة الانتقالات الشتوية لـ عام 2022 في مسابقة الدوري المصري الممتاز، قد انتهت منذ دقائق قليلة مع نهاية شهر يناير.

وقال الغندور في تصريحات لقناة الزمالك: «المستشار مرتضى منصور تمكن من تسجيل الصفقات الجديدة في قائمة الزمالك، قبل دقائق قليلة من غلق باب القيد».

وأضاف الغندور: «الزمالك دفع مبلغ مالي للاتحاد المصري لكرة القدم كجزء من المديونيات، وسيتم دفع باقي المبلغ عن طريق شيكات».

وكان اتحاد الكرة قد رفض قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.