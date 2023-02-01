التنمية المحلية: مشروعك نفذ أكثر من 203 آلاف مشروع بقروض 26 مليار جنيه

• آمنة: المنيا احتلت الصدارة في عدد المشروعات بتنفيذ 22.9 ألف بقروض تجاوزت الـ2.8 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، هو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنفيذ الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة لا تتعدى فائدتها الـ5%.

وأوضح آمنة، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 203 آلاف مشروع، بقروض تقترب من 26 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالي 2.3 مليون فرصة.

وأضاف أن "مشروعك" ساهم خلال شهر يناير 2023 في تنفيذ 2090 مشروعا بقروض 345 مليون جنيه، منوها بأن تلك المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 142 ألف فرصة عمل في جميع عمل.

ووجه الوزير، المشرف العام على المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ووحدة المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر والمتوسطة ياسر عبد الوهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ لتكثيف الندوات التوعوية التي تستهدف الشباب وطلاب الجامعات من الجنسين في الوحدات المحلية بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتتناول الندوات المزايا التي يقدمها" مشروعك"، كبديل إيجابي عن الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل.

وأشار إلى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في عدد المشروعات التي مولها "مشروعك" حتى الآن، ونفذت 22.9 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2.8 مليار جنيه وفرت 239 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بأكثر من 21.5 ألف مشروع بقروض 2.8 مليار جنيه بإجمالي فرص عمل 252.5 ألف فرصة عمل، ثم البحيرة بـ18.7 ألف مشروع بقروض 1.8 مليار جنيه، وفرت 151.3 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بـ16.5 ألف مشروع بقروض 2 مليار جنيه وفرت 166.4 ألف فرصة عمل.

ونوه بأن محافظة الشرقية تمكنت من تنفيذ 16 ألف مشروع بقروض 2.6 مليار جنيه أتاحت 197 ألف فرصة عمل، موضحا أن اختيار المشروعات يتم بناء على اعتبارين أساسين: هما المساهمة في تنمية الدولة، وعمل قيمة مضافة للمنتفع من تمويل المشروع.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستمرار في تدريب ورفع مهارات العاملين بوحدات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الـ6 التي يتعامل معها "مشروعك"، والمفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه يُوجد 260 مقرا لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية على مستوى 27 محافظة.

وأوضح أن الوزارة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم للأنشطة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب، كاشفا عن تقديم "مشروعك" التدريب والتأهيل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة، بالتنسيق مع جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تنفيذ مشروعات الحرف التراثية واليدوية والحرفية.