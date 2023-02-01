مدير دار أوبرا الإسكندرية: تأسيس نادي الفيلم واستضافة علي بدرخان في أول لقاء

أعلن المايسترو شريف محيي الدين مدير دار أوبرا الإسكندرية الجديد، تأسيس نادي الفيلم في أوبرا الإسكندرية، وسيتم استضافة المخرج السينمائي علي بدرخان في أول لقاء السبت المقبل، ويليه المخرج السينمائي هاني لاشين.

وأضاف محيي الدين، مساء اليوم الأربعاء، خلال أول مؤتمر صحفي له، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم استضافة عدد من الفرق الجديدة منها مسار إجباري وطبلة الست، ووسط البلد.

وأشار مدير أوبرا الإسكندرية، أنه سيتم تنظيم حفلًا فنيًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادته مساء اليوم الأربعاء، يتضمن باقة متنوعة ومختارة من أعمال عصر الباروك لـ ألبينوني آداجيو، وهيندل، وكونشرتو جروسو.

وأوضح أن عصر الباروك كان ما بين عامي 1600-1750، وتعد موسيقي الباروك من أهم أنواع فنون الموسيقى الغربية، وتعود أصل كلمة الباروك إلي اللغة البرتغالية وتعني "الموسيقى المزخرفة بشكل كبير".