تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوكلاند سيتي في مونديال الأندية

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يلتقي فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء اليوم الأربعاء، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2022.

وتستضيف دولة المغرب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي تقام خلال الفترة بين 1 حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة 7 فرق من مختلف قارات العالم.

ويواجه فريق الأهلي نظيره أوكلاند سيتي على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة، عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك فريق أوكلاند سيتي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بصفته ممثلا عن قارة أوقيانوسيا، فيما يخوض الأهلي منافسات المسابقة ممثلا عن القارة الإفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «أفشة»

الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، أحمد عبد القادر.