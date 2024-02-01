وزير الدفاع الكوري الجنوبي يبدأ جولة في الشرق الأوسط

أعلن مكتب وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، اليوم الخميس، أن الوزير سوف يبدأ جولة في الشرق الأوسط تتضمن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه في المحطة الأولى لجولته، سوف يزور شين الإمارات العربية المتحدة ابتداء من اليوم الخميس حتى بعد غد السبت، حيث سوف يلتقى بمحمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشئون الدفاع.

وسوف يزور شين ضمن الزيارة وحدة أخ- وهي وحدة عسكرية كورية جنوبية في الإمارات العربية المتحدة تقوم بالعديد من المهام مثل تدريب القوات الإماراتية وحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين في المنطقة في حال حدوث طوارئ.

وسوف يتوجه شين يوم السبت إلى المملكة العربية السعودية في زيارة لمدة ثلاثة أيام، لحضوره معرض الدفاع العالمي الذي يقام كل سنتين في الرياض الأسبوع المقبل.

بعد ذلك، سوف يتوجه إلى قطر الاثنين المقبل في زيارة لمدة يومين، حيث سوف يجرى مباحثات مع وزير الدولة لشئون الدفاع ونائب رئيس الوزراء خالد بن محمد العطية.

وقال مسئول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن جولة شين تعد متابعة لزيارات الرئيس يون سوك يول للدول الثلاثة العام الماضي.

وأضاف أن جولة الوزير سوف تركز على إنشاء أساس مؤسسي للتعاون في مجال الأسلحة من وجهة نظر استراتيجية متوسطة إلى طويلة المدى.