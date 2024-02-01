قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، اليوم الخميس، إن الحركة تلقت اقتراحا بشأن هدنة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، لكنها لم ترد بعد على أي من الأطراف.



وأضاف النونو، لوكالة "رويترز": "لقد تلقينا بالفعل المقترح الذي تم التوصل إليه في باريس ولكننا لم نسلم حتى الآن أي رد لأي جهة وهو قيد الدراسة".



وكان مسئول قطري قد قال لوكالة "رويترز"، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن حركة حماس تلقت اقتراحا بشأن هدنة وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة "بشكل إيجابي" لكنها لم ترد بعد.



وأضاف المسئول أنه "لم يتم التوصل لاتفاق بعد"، موضحاً أن "حماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي ولكننا ننتظر ردهم".



في السياق ذاته، ذكرت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال، اليوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حماس.



وفي وقت سابق من مساء الخميس، أفادت "الجزيرة" بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعا بمقر وزارة الدفاع، وسينعقد بعده المجلس الوزاري المصغر لبحث صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع حماس.