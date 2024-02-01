تحدث مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق عن بيان الاعتذار الذي صدر من مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد إخفاق المنتخب الوطني في الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور الـ16.

وقال يونس خلال تواجده في برنامج اللعيب :" لم أفهم بيان اتحاد الكرة، هل هو اعتذار للشعب أم للدولة ولا لاسم مصر؟".

أضاف:" الكرة مكسب وخسارة ولكن الأزمة الحقيقة في خيبة خروج المنتخب من أمم إفريقيا هو أن مفيش بصمة واضحة الأزمة ليست في تغيير ورحيل فيتوريا والتعاقد مع مدرب وطني لأنني دائما أؤكد أن القاعدة هي أساس النجاح".

واصل:" في رأيي بيان اتحاد الكرة كله كلام تهدئة للرأي العام والناس تنسى لا يوجد مؤشر حتى للتصحيح أو التخطيط للمستقبل".

أتم:" يجب أن تتم محاسبة من قام بتوثيق عقد فيتوريا بنود التعاقد كارثية".