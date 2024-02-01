 رئيس البرلمان التركي يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات - بوابة الشروق
الخميس 1 فبراير 2024 10:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس البرلمان التركي يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:34 ص | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:34 ص

التقى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وأمير دبي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية بأنه بعد اللقاء، اختتم قورتولموش زياراته إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة وتوجه مع الوفد النيابي المرافق له إلى العاصمة التركية أنقرة.

وكان في وداع قورتولموش والوفد المرافق له، رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش، وسفير تركيا لدى أبوظبي توغاي تونجر في مطار آل مكتوم الدولي بدبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك