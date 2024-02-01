رئيس البرلمان التركي يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات

التقى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وأمير دبي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية بأنه بعد اللقاء، اختتم قورتولموش زياراته إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة وتوجه مع الوفد النيابي المرافق له إلى العاصمة التركية أنقرة.

وكان في وداع قورتولموش والوفد المرافق له، رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش، وسفير تركيا لدى أبوظبي توغاي تونجر في مطار آل مكتوم الدولي بدبي.