في إطار زيارتهم لكفر الشيخ، تفقد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر يرافقه لفيف من سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد، اليوم، محطة مطوبس لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ويأتي هذا في إطار برنامج التوسع في شبكة مياه الصرف الذي يتضمن إنشاء محطتين جديدتين والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف الثلاث القائمة، بالإضافة إلى مد أنابيب صرف صحي بمسافة 697 كم مع تركيب 52 محطة رفع في محافظة كفر الشيخ.

واستمع وفد السفراء الأوروبيين من مسئولي المحطة إلى شرح للمشروع الذي يهدف إلى تحسين المستويات الصحية لنصف مليون نسمة، وجودة مياه الري، والجودة البيئية لنهر النيل، وبحيرة البرلس والبحر المتوسط.

كما سيوفر المشروع خدمات صرف صحي في هذا الإطار لما يقرب من نصف مليون مستهلك.

وتتضمن أهداف المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 164 مليون يورو، بما في ذلك 32 مليون يورو في شكل منحة من الاتحاد الأوروبي، فوائد غير مباشرة، من بينها الزيادة المتوقعة في إنتاج الأسماك وارتفاع جودتها في بحيرة البرلس، والوصول لإنتاج زراعي آمن، وتحسين ظروف السياحة على ساحل البحر المتوسط، وخلق فرص عمل.

وبدأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يرافقه عدد من سفراء الدول أعضاء الاتحاد أمس جولة تشمل الإسكندرية وكفر الشيخ لزيارة عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي التي يسهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي بالمحافظتين.