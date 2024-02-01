حسام حسن يقود المران الأول لـ فيوتشر في معسكر برج العرب

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خاض نادي مودرن فيوتشر، أول مران له في معسكر الفريق المقام بمدينة الإسكندرية، تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني الجديد للفريق؛ استعدادًا لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد المران مشاركة جميع لاعبي الفريق، بالإضافة للصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال فترة الانتاقالات الشتوية الحالية، وعلى رأسهم ثلاثي الزمالك ومحمد زعلوك مهاجم الأهلي، وعبد الرحمن كباكا والكاميروني أرنولد آيبا.

وقاد المران حسام حسن، المدير الفني الجديد، والذي تولى المسؤولية الفنية للنادي بعد إقالة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، وركز على الجانب البدني والخططي للاعبين.

ويستمر معسكر مودرن فيوتشر في برج العرب بالإسكندرية لمدة 10 أيام، قبل العودة للقاهرة استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة يوم 15 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.