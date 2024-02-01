مصرع طفل في حادث تصادم بالشرقية

لقى طفل مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء عبوره أسفل الطريق الإقليمي في طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان بوصول الطفل فارس، 15 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، جثة هامدة.

تبين من التحريات وتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل حدوث وفاته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء عبوره أسفل الطريق الإقليمي في طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.