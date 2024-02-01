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كشف محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر حقيقة فشل انتقاله إلى الأهلي وعلاقته بزميله محمد الشناوي.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية:"الأهلي لم يتواصل معي في معسكر المنتخب سواء بشكل مباشر أو حتى عن طريق أي لاعب".

أضاف:"عيب الافتراء أو التشكيك، وهذا ما يضايقني، لا يصح أن تطلق شائعات عليّ وأن أمثل منتخب مصر".

أكمل:"كيف سأكون مع المنتخب وأفكر في مصلحتي الشخصية؟، وكذلك لم يحدث تواصل مع خالد الدرندلي".

واصل:" ما حدث هو تواصل بين إدارتي الناديين الأهلي والبنك الأهلي، أخبرتي إدارة البنك بالموافقة على رحيلي، لكن لم يتم التطرق لأي تفاصيل".

أتم:"ما حدث مجرد جس نبض علاقتي بالشناوي؟!.. الشناوي حارس كبير، وأمضينا سوياً فترة طويلة في المنتخب ربما من 2019، خلال تلك الفترة لم يحدث أي خلاف بيننا".