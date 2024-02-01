كشف محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر حقيقة فشل انتقاله إلى الأهلي وعلاقته بزميله محمد الشناوي.
وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية:"الأهلي لم يتواصل معي في معسكر المنتخب سواء بشكل مباشر أو حتى عن طريق أي لاعب".
أضاف:"عيب الافتراء أو التشكيك، وهذا ما يضايقني، لا يصح أن تطلق شائعات عليّ وأن أمثل منتخب مصر".
أكمل:"كيف سأكون مع المنتخب وأفكر في مصلحتي الشخصية؟، وكذلك لم يحدث تواصل مع خالد الدرندلي".
واصل:" ما حدث هو تواصل بين إدارتي الناديين الأهلي والبنك الأهلي، أخبرتي إدارة البنك بالموافقة على رحيلي، لكن لم يتم التطرق لأي تفاصيل".
أتم:"ما حدث مجرد جس نبض علاقتي بالشناوي؟!.. الشناوي حارس كبير، وأمضينا سوياً فترة طويلة في المنتخب ربما من 2019، خلال تلك الفترة لم يحدث أي خلاف بيننا".