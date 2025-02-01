قالت حركة حماس، إن الاحتلال يواصل تصعيد إجرامه بحق الشعب الفلسطيني، ويكثف قصفه الهمجي على الضفة الغربية، وذلك في معرض تعليق الحركة على العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وبلدة قباطية.

وأضافت في بيان، مساء السبت، أن هذا التصعيد الإسرائيلي يمثل دلالة واضحة على نهج الاحتلال العدواني ومحاولاته المستميتة لإيقاف مد المقاومة المتصاعدة.

وذكرت حماس: «ننعى شهداء قباطية وجنين، ونؤكد أن مد المقاومة بالضفة لن يتوقف، وأن كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل، ولن تجلب له إلا مزيداً من الذلة والانكسار».

ودعت حماس، لتوحيد الجهود الوطنية والشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الالتحام لصد العدوان، ومواصلة النفير وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

ومساء السبت، استشهد 4 فلسطينيين في عملتي قصف إسرائيلي في الحي الشرقي بجنين وبلدة قباطية جنوب المدينة.

واستهدف قصف إسرائيلي، الحي الشرقي بمدينة جنين، ما أدى لاستشهاد شابين، سبقه بدقائق قليلة قصف إسرائيلي آخر استهدف مركبة في بلدة قباطية جنوب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، سقوط شهيدين جراء قصف الاحتلال على الحي الشرقي في جنين، وشهيدين جراء قصف الاحتلال على مركبة في قباطية.