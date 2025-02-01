 الصليب الأحمر غاضب من طريقة إطلاق سراح إسرائيل لأسرى فلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصليب الأحمر غاضب من طريقة إطلاق سراح إسرائيل لأسرى فلسطينيين

وكالات
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 3:03 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 3:03 م

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع أسرى فلسطينيين خلال إطلاق سراحهم السبت، حيث كانوا «مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم».

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية عن مصدر أمني لم تسمه قوله: «أعرب الصليب الأحمر عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها مصلحة السجون الإسرائيلية مع السجناء الأمنيين خلال إطلاق سراحهم من سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) اليوم».

وبحسب ما نشرته وكالة «الأناضول»، «كان أكثر ما أثار غضب المنظمة الأممية هو اقتياد الأسرى الفلسطينيين بعد رفع أيديهم المكبلة بالأصفاد خلف رؤوسهم وهو وضع مؤلم»، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن إسرائيل أطلقت السبت سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 142 تم نقلهم من سجن «كتسيعوت» إلى قطاع غزة، وتم إطلاق سراح الباقي من سجن «عوفر» إلى الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعد إطلاق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين صباح السبت، في الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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