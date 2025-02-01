نتنياهو يعيّن الجنرال إيال زامير قائدا جديدا للجيش الإسرائيلي

-نتنياهو يتوجه إلى أمريكا الأحد للقاء ترامب



عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، الجنرال إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش، بعد استقالة سلفه هيرتسي هاليفي الشهر الماضي وتحمله المسؤولية عن الفشل في وقف هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.



وقالت رئاسة الوزراء في بيان "اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا المساء على تعيين الميجور جنرال (احتياط) إيال زامير رئيسا جديدا لأركان جيش الدفاع الإسرائيلي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وكان زامير يشغل حتى الآن منصب المدير العام لوزارة الدفاع.

إلى ذلك، قال مكتب نتنياهو اليوم السبت في بيان إن رئيس الوزراء سيتوجه غدا الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب.



وذكر البيان أن نتنياهو تلقى دعوة لزيارة ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنهما سيناقشان الوضع في غزة والأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس والمواجهة مع إيران وحلفائها بالمنطقة.