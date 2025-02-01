في مزاد علني بمدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، تم بيع سيارة سباق نادرة من طراز "زيلبرفايل" /السهم الفضي/ من إنتاج شركة مرسيدس-بنز عام 1954 مقابل 5ر46 مليون يورو.

وأُقِيْم المزاد الذي نظمته دار "آر إم سوثيبايز"، في متحف مرسيدس بنز، وفاز به شخص شارك في المزد عبر الهاتف كما ظهر في البث المباشر لدار المزادات. بالإضافة إلى سعر البيع، سيضطر المشتري إلى دفع رسوم وضرائب إضافية، ليصل إجمالي سعر الشراء إلى 155ر51 مليون يورو وفقًا لدار المزادات.

وأفادت شركة مرسيدس بنز بأن السيارة المبيعة طراز "مرسيدس-بنز W 196 R" ذات الهيكل الانسيابي، وتُعد واحدة من أربعة نماذج معروفة محفوظة بالكامل لهذا الطراز من سيارات السباق.

وقد تم قيادة السيارة التي بيعت في المزاد من قبل اثنين من سائقي السباق المعروفين. ففي يناير/كانون الثاني 1955، فاز خوان مانويل فانجيو بهذه السيارة في سباق الجائزة الكبرى للأرجنتين في بوينس آيرس.

كما قاد السائق البريطاني ستيرلينج موس السيارة التي تبلغ قوة محركها 290 حصانًا في سباق الجائزة الكبرى لإيطاليا في مونزا، حيث سجل أسرع لفة في السباق.

في عام 1965، قدمت مرسيدس السيارة كهدية لمتحف إنديانابوليس موتور سبيدواي، والذي يهدف من عائدات المزاد إلى تمويل مجموعة المتحف وأعمال الترميم.

ومع ذلك، فإن هذه السيارة ليست هي أغلى سيارة في العالم. ففي عام 2022، باعت مرسيدس-بنز واحدة من سيارتين فقط من طراز 300 SLR Uhlenhaut Coupé مقابل 135 مليون يورو.

وأوضحت مرسيدس بنز أن السيارة التي سميت على اسم المهندس رودولف أولنهاوت وتعود إلى عام 1955 تعد أغلى سيارة يتم بيعها حتى الآن.