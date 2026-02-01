تايوان ترصد مروحية واحدة و6 سفن بحرية صينية حول أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت وزارة الدفاع التايوانية مروحية واحدة و6 سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

ولم تعبر المروحية الخط الفاصل في مضيق تايوان، لكنها دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشرقية للبلاد، حسب وزارة الدفاع التايوانية.

وأرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت تايوان الشهر الماضي، طائرات عسكرية صينية 269 مرة وسفنا 214 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".