قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأشخاص الذي يوهمون الناس بأنهم يدافعون عن رسول الله هم أول من تهكموا على سنته، ذاكرًا أن من يقولون «كلنا فداك يا رسول الله» هم من يهاجمون سنة النبي الكريم.

وأضاف، أثناء تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الاثنين، أن هذه الفئة استغلت ما أثير من جدل حول قانون الشهر العقاري، من خلال وضع آيات قرآنية وأحاديث نبوية مكذوبة على الشهر العقاري.

واستنكر ما كتبته هذه الفئة على مواقع التواصل الاجتماعي من أحاديث مغلوطة، قائلًا: «كتبوا الشهر العقاري خير من ألف شهر، المنزل غير المسجل في الشهر العقاري لا تدخله الملائكة، ونسبوها للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.. نحن في كارثة حقيقية».

وذكر أن من نشر وشارك مثل هذه الأحاديث المكذوبة أبعد ما يكون عن الدين وسنة رسول الله، واصفًا هذه الفئة بأنهم غير متعلمين لآداب الدين والحديث.

وأشار إلى الآية القرآنية: «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم»، مؤكدًا استنكاره للتطاول على القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.



