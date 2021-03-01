مقتل 30 من طالبان بينهم 16 من عناصر القاعدة في وسط أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية في بيان لها اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 30 فردا من طالبان، "بينهم 16 من عناصر القاعدة"، وإصابة ستة آخرين، في عملية للقوات الافغانية بإقليم كابيسا في وسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية اليوم الاثنين عن البيان، إن العملية جرت مساء أمس الاحد في مناطق مختلفة من "وادي أفغانيا" بمنطقة نيجراب في الاقليم، بدعم من القوات الخاصة وسلاح الجو الأفغاني، مضيفة أن هناك "30 فردا من طالبان، بينهم 16 باكستانيا من عناصر القاعدة، قتلوا".

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل بشأن العملية.

ولم تعلق طالبان على العملية حتى الآن.