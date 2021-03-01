تركيا تبدأ تخفيف قيود كورونا في المناطق ذات الإصابات المنخفضة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن بلاده قررت رفع حظر التجول الذي تفرضه في نهاية الأسبوع وستسمح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي في المحافظات التي تنخفض فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.



وأعيد فرض عمليات الإغلاق في نهاية الأسبوع على مستوى البلاد في ديسمبر مع ارتفاع معدل الإصابات. وسيتم رفع الإغلاق في المحافظات التي حددتها وزارة الصحة على أنها منخفضة إلى متوسطة الخطورة.



وسيستمر حظر تجول يوم الأحد على المناطق العالية الخطورة والعالية الخطورة للغاية مثل تسع محافظات على البحر الأسود، ومحافظات أخرى على طول سواحل البحر المتوسط وبحر إيجة وإسطنبول.



وأكد أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن حظر التجول الليلي اليومي، من الساعة 9 مساءً حتى 5 صباحًا ، سيظل ساريًا في الوقت الحالي.



وأصبح التطبيع التدريجي والمراقب، كما أسماه أردوغان، ممكنا بعد أن بدأت وزارة الصحة في نشر أرقام مفصلة للحالات لكل محافظة من محافظات تركيا البالغ عددها 81 إقليما الشهر الماضي.



وأوضح أردوغان أن الإجراءات ستتم مراجعتها كل أسبوعين وستتم إعادة العمل بقواعد صارمة إذا كان هناك ارتفاع في معدلات الإصابة.



وسجلت تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، أكثر من 7ر2 مليون إصابة منذ مارس الماضي، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 28500 حالة وفاة.



وبدأت حملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد باستخدام لقاح سينوفاك في 14 يناير، وتم إعطاء نحو 9 ملايين جرعة منذ ذلك الحين.