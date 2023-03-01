أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه بناء تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام، واستمرارها حتى نهاية شهر رمضان، تواصل معارض أهلا رمضان الـ 14 بالمحافظة عملها بكل المدن والمراكز.

ويأتي ذلك لتوفير السلع والمنتجات أمام المواطنين بالأسعار المخفضة، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يتم ضخ السلع الغذائية باستمرار بجودة عالية، من جميع الشركات والتجار المشاركين.

وتشهد جميع معارض أهلا رمضان بالبحيرة، إقبالاً كثيفاً من المواطنين لشراء المواد الغذائية واللحوم والياميش بالأسعار التنافسية التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

وتتابع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، المعارض للتأكد من توافر كل السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية المخفضة، وكذا الوقوف على جودة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت نائب المحافظ، إلى خطة المحافظة، والتي استهدفت التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كل المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.