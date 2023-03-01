ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 26 قتيلا على الأقل

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لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم عندما اصطدم قطار شحن بقطار ركاب في وسط اليونان مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت محطة "إي آر تي" الرسمية نقلا عن متحدث باسم فرقة الإطفاء، ويعتقد أن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال المتحدث إن 85 شخصا أصيبوا، مضيفا أن البحث عن المزيد من الضحايا مستمر.

ووضعت عدة مستشفيات في المنطقة في حالة تأهب قصوى.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

وتردد أن حوالي 350 راكبا و 20 من موظفي السكك الحديدية كانوا على متن القطارين بشكل إجمالي.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون المحلي عدة عربات قطار محطمة في موقع الحادث بالقرب من بلدية تيمبي قرب مدينة لاريسا.

وقال عامل إنقاذ للصحفيين: "يعاني معظم المصابين من إصابات في الرأس وكذلك كسور في الحوض والذراعين والساقين. للأسف لا يزال هناك الكثير من الناس تحت الحطام".

واندلع حريق في قطار الركاب بعد الاصطدام ، حسبما قال أحد الناجين لـ "إي آر تي". وأضاف: "كانت هناك فوضى وضوضاء لا تصدق".

ووقع الحادث على خط يربط العاصمة اليونانية أثينا بمدينة سالونيكي الساحلية شمالي البلاد التي تم تحديثها خلال السنوات الماضية. وكان القطار في طريقه من أثينا إلى سالونيكي.