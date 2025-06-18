إسرائيل تدعي مهاجمة 5 مروحيات حربية بقاعدة عسكرية إيرانية

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ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مهاجمته 5 مروحيات حربية في قاعدة عسكرية في منطقة كرمانشاه، غربي إيران.

وقال في بيان: "رصد سلاح الجو، اليوم، وهاجم خمس مروحيات حربية إيرانية من نوع AH-1 داخل قاعدة عسكرية، في منطقة كرمانشاه".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه المروحيات "كانت مخصصة لاستهداف قطع سلاح الجو العاملة في الأجواء الإيرانية"، في إشارة للمسيرات الإسرائيلية.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإيرانية على بيان الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وتقع كرمانشاه على بعد 525 كيلومترا من العاصمة طهران.

وجاء البيان الإسرائيلي بعد ساعات من إقرار تل أبيب بسقوط إحدى طائراتها المسيرة داخل الأراضي الإيرانية، بعد استهدافها بصاروخ أرض-جو.

وبينما لم يكشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الطائرة، إلا أن الإعلام الإيراني نشر صورا قال إنها تعود لمسيرة من طراز "هرمز 900".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه أول مسيرة تسقطها إيران داخل أراضيها، فيما أعلنت مصادر إيرانية سابقا إسقاط 4 طائرات منذ 13 يونيو، لكنها لم تنشر سوى مشاهد للمسيرة الأخيرة.

ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام واشنطن إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى "الاستسلام دون شروط".