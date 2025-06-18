المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يطالب بإجراءات عاجلة لوقف التدهور القياسي للعملة المحلية

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأربعاء، الحكومة الشرعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة المحلية التي تشهد تراجعا قياسيا.

وقال المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع في مدينة عدن، إنه بحث مستجدات المشهدين السياسي والاقتصادي في الجنوب، مسلطا الضوء على التدهور الكارثي وغير المبرر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والذي انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ودعا المجلس، البنك المركزي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة للحد من هذا الانهيار، والحفاظ على ما تبقى من استقرار اقتصادي.

وشدد المجلس، على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات لإحداث إصلاحات شاملة تسهم في تحسين الوضع المعيشي والإنساني.

ويأتي ذلك في ظل تدهور قياسي للعملة المحلية، حيث وصل سعر الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء إلى نحو 2700 ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ويشارك المجلس الانتقالي في الحكومة اليمنية بعدة حقائب، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.