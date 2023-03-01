تحدث أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، عن رحيل اللاعب مصطفى كيجو إلى الدوري القطري، قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي.

وكان مصطفى كيجو قد رحل عن صفوف فريق الزمالك في الأسبوع الماضي، بعد فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته في الفترة الأخيرة.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية: «قلت لـ كيجو "الباب يفوت جمل" قبل رحيله عن الزمالك، لأن الوضع المالي هنا صعب على جميع الفرق، وهو كان لا يريد الوقوف بجانب ناديه».

وأضاف: «لا أحب ربط اللعب وأداء اللاعبين بالمال، وكيجو كان أدائه سيء ولا يؤدي الأدوار والمهام المطلوبة منه، وكان يبرر ذلك بعدم حصوله على المستحقات».

وأوضح مدرب الزمالك: «المحترف لا يشارك في تدريبات الفريق ولا يريد العودة بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وسنواجه فريق الأهلي بعد 6 أيام والظروف صعبة داخل نادي الزمالك».

وتابع: «سأحارب لآخر جندي موجود معي في الزمالك، وسنقدم مباراة تليق بنادينا أمام الأهلي، برغم الوضع الصعب داخل الفريق حيث أقوم بتدريب 6 أو 7 لاعبين فقط خلال الفترة الحالية».

وأتم: «طوال مسيرتي التدريبية لم أتعرض لمثل هذه الأمور، ولكني لن أرحل عن الزمالك في منتصف الموسم مهما كانت الكوراث التي نتعرض لها، ويجب علينا الوقوف بجانب نادينا في هذه المحنة».