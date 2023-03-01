زيلينسكي يدعو إلى تحقيق دولي في النظام الروسي بأكمله

يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تحميل جميع المتورطين في الغزو الروسي لبلاده، بما في ذلك العقول المدبرة وراء الحرب، المسؤولية أمام محكمة دولية.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو بعد اجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في كييف، الثلاثاء: "سنفكك نظام الإبادة الجماعية الروسي بأكمله... وتقديمه إلى الأحكام القانونية".

وبينما أقر بأن الأمر لن يكون مهمة سهلة، قال الرئيس الأوكراني إن "الرد على الجرائم الروسية في مواجهة هذا العدوان من حيث سيادة القانون وبالضبط مع قوة محكمة دولية هو ما سيكون بمثابة إحدى ضمانات الأمن المستقبلي طويل الأجل لكل من الأوكرانيين والدول الأخرى".

وقال زيلينسكي إن غزو روسيا لأوكرانيا ستكون له عواقب قانونية حتما "على جميع أولئك الذين خططوا له ووافقوا عليه ونفذوه"، مشددا على أنه ليس فقط أولئك الذين نفذوا الخطط ولكن أيضا يجب التحقيق مع "القيادة السياسية والعسكرية العليا للدولة الإرهابية".