قافلة ثقافية مكثفة بقرى المثلث الأخضر في شمال سيناء

نظمت قافلة الثقافة للجميع بمركز بئر العبد في شمال سيناء، ورش حرف تراثية وبيئية لفتيات وسيدات قرى قاطية وأقطية.

وأكد الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، مشاركة أكثر من عشرين متدربة من الفتيات والسيدات في ورشة تطريز الثوب السيناوي، كما قدمت القافلة الثقافية مواهب من أطفال مدارس قرى المريح والجناين وقاطية في إلقاء الشعر.

وبرع الطفل محمد أشرف، الطالب بالصف الأول الإعدادي، في إلقاء الشعر الوطني عن شهداء سيناء، كما قدمت عدد من الطالبات أغان وطنية في فقرة اكتشاف موهبة الغناء، ونظمت القافلة معرض كتاب لطلبة أهالي وطلبة مدارس المثلث الأخضر بشمال سيناء.

وأضاف أن مشايخ بئر العبد ومنهم الشيخ حميد منصور والشيخ إبراهيم أبو زقزوق، قدموا موقعا يصلح لإقامة ورش حرف تراثية وبيئية دائم لفتيات وسيدات قرى المثلث الأخضر، تحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وتجمع عدد من مدارس المثلث الأخضر قاطية المريح والجناين وأقطية، من مدرسة عوتالله الزراعية، مدرسة حسين سالم الثانوية المشتركة، مدرسة سالم اشتيوى الإعدادية، مدرسة الزقازقة للتعليم الأساسي، مدرسة غانم شبانة، مدرسة الزهور الابتدائية، معهد قاطية الأزهري، مدرسة التعليم المجتمعي، مركز شباب قاطية، لاكتشاف المواهب لدى الأطفال وتعلم البنات حرفة التطريز والمشغولات المصنوعة من الخرز.

وأوضح، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن بيت ثقافة قاطية استقبل فعاليات القافلة الثقافية، قافلة الثقافة للجميع، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث تم تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية لأبناء ورواد بيت ثقافة قاطية والمثلث الأخضر، وتنوعت فعالياتها لتشمل الورش الفنية في الرسم واكتشاف المواهب.

ووصل عدد الأطفال المشاركين بورش الرسم من البنات والأولاد أكثر من تسعين طفلا، من بينهم اشترك في ورشة الرسم بموضوعاتها المختلفة لشهر رمضان والأماكن السياحية ورسومات من الطبيعة السيناوية، وأيضا تم تنفيذ ورشه تطريز قدمتها نسرين الشوربجي، مدير إدارة الدراسات والبحوث، يشارك بها أكثر من 30 سيدة من أبناء المثلث الأخضر، كما عقدت ورشة فنون تطريز.

وشاركت إدارة الشئون الثقافية بالفرع بفعاليات القافلة من خلال معرض كتاب متنقل لأطفال قاطية والمريح، وقدمت فرقة كورال أطفال بيت ثقافة قاطية تحت التأسيس.