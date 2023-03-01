الأمم المتحدة: العراقيون سيتغلبون على التحديات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن ثقته في أن العراقيين سيتغلبون على التحديات، مرحبا بجهود الحكومة العراقية لتسهيل عودة النازحين من الخارج.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده جوتيريش اليوم، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقب وصوله إلى بغداد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، في المؤتمر الصحفي: "يسعدني أن أكون هنا في بغداد"، مبينا أنه زار بغداد لعدة مرات وتضامن مع العراق لدعم المؤسسات.

وعبر عن ثقته بأن العراقيين سيتمكنون من التغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهونها، مؤكدا أنه "إذا كانت لديه فرصة فسيقابل النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق".

وأشار إلى أنه قد زار الجالية العراقية في سوريا وشاهد الظروف التي تسهل لهم العودة للعراق، مرحبا بجهود "الحكومة العراقية بتسهيل عودة النازحين من الخارج".

ومن جهته، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن العلاقات بين العراق واليونامي قوية وبالنتيجة العلاقات بين العراق والأمم المتحدة تفاعلية، مشيدا بدور "الأمين العام للأمم المتحدة لدعمه للعراق في مختلف المراحل سواء كانت المسيرة السياسية العراقية أو المسيرة الديمقراطية".

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة زار العراق في العديد من المرات واطلع على وضع اللاجئين والنازحين وعلى الوضع السياسي، معربا عن تطلعه لإجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والوضع العالمي.

وأوضح أن "هناك تحديات كبيرة سواء تحديات وطنية أو إقليمية وعالمية، ونحتاج إلى تبادل وجهات النظر وإلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة لهذه التحديات"، مؤكدا أن للأمين العام أفكارا مهمة ونتطلع لسماع هذه الطروحات خاصة للوضع والأمن الإقليميين.