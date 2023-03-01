الخارجية الأمريكية: دعوة وزير المالية الإسرائيلي لمحو قرية فلسطينية مثيرة للاشمئزاز

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، دعوة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لمحو قرية فلسطينية بـ"غير المسئولة ومثيرة للاشمئزاز"

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف، وفقا لما نشرته شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وطالبت الخارجية الأمريكية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين برفض هذه التصريحات والتنصل منها علنا.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية في نابلس في تصريح لافت ومتطرف.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، دعم حكومته لكل جهد ممكن لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد الضرر الكبير الذي لحق بممتلكات الأهالي، جراء الاعتداءات الوحشية التي قامت بها مليشيات المستوطنين في الآونة الأخيرة.