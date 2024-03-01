المرصد السوري: قصف صاروخي إسرائيلي لمنزل لميليشيا إيرانية بطرطوس غربي البلاد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا صاروخيا إسرائيليا استهدف منزلا يقطنه عناصر من الميليشيات الإيراني في محافظة بانياس غربي سوريا.



وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن المنزل قد دُمر، بحسب الموقع الإلكتروني للمرصد.



كانت مصادر طبية بمحافظة طرطوس في غرب سوريا، قد أفادت بسقوط ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 7 أخرين في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة قرب مدينة بانياس على ساحل البحر غرب البلاد.



وأكدت المصادر لوكالة الأانباء الألمانية (د.ب.أ) - أن "اثنين من الجرحى في حالة حرجة جراء تدمير أجزاء كبيرة من المبنى".



ورفضت المصادر تحديد هوية الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا.



وأشارت مصادر سورية في محافظة طرطوس إلى تنفيذ إسرائيل غارة بثلاثة صواريخ على مزرعة تقع في على أطراف قرية بطرايا، على الطريق بين رأس النبع والمرقب قرب مدينة بانياس بريف طرطوس".



وأضافت المصادر لـ(د.ب.أ) "أن الجهات المختصة السورية تقوم على تقييم وضع المكان الذي استهدفته إسرائيل، وأن القصف الصاروخي ربما نفذ من عرض البحر المتوسط أو من فوق الاجواء اللبنانية".



يشار إلى أن وسائل الإعلام السورية، لم تعلن حتى الآن عن الاستهداف، وأن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن المبنى الذي تم استهدافه يسكن فيه شخصيات من غير المنطقة، على الأغلب هم عراقيون أو إيرانيون.



وكثفت إسرائيل غاراتها على خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث شنت غارات على العاصمة دمشق وريفها ومحافظة حمص وسط سوريا.



وشنت إسرائيل أكثر من 15 غارة خلال العام الجاري، تركز أغلبها في العاصمة دمشق ومحيطها.