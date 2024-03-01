القاهرة الإخبارية: مصر تستأنف إسقاط المساعدات الإنسانية في غزة غدا ‏

أفادت مصادر مطلعة لـ «القاهرة الإخبارية»، بأنه سيتم إجراء إسقاط لمساعدات إنسانية جوية عبر طائرة مصرية في منطقة مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بحمولة 6.7 أطنان.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استئناف الإسقاط المصري الإماراتي الأردني للمساعدات الإنسانية غدا.
ونفذت مصر والإمارات العربية المتحدة عملية إسقاط جوي ليلاً لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة في قطاع غزة في إطار التخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين فى شمال قطاع غزة.
وتضمنت المساعدات المصرية الإماراتية العاجلة التي تم تقديمها لقطاع غزة كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة.
وأكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث باسم القوات المسلحة، أن استمرار الجسر الجوي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.