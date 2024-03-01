 القاهرة الإخبارية: مصر تستأنف إسقاط المساعدات الإنسانية في غزة غدا ‏ - بوابة الشروق
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القاهرة الإخبارية: مصر تستأنف إسقاط المساعدات الإنسانية في غزة غدا ‏

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 9:06 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 9:08 م
أفادت مصادر مطلعة لـ «القاهرة الإخبارية»، بأنه سيتم إجراء إسقاط لمساعدات إنسانية جوية عبر طائرة ‏مصرية في منطقة مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بحمولة 6.7 أطنان.‏

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استئناف الإسقاط المصري الإماراتي الأردني للمساعدات الإنسانية غدا.‏

ونفذت مصر والإمارات العربية المتحدة عملية إسقاط جوي ليلاً لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد ‏الإغاثية العاجلة في قطاع غزة في إطار التخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها الأشقاء ‏الفلسطينيين فى شمال قطاع غزة‎.‎

وتضمنت المساعدات المصرية الإماراتية العاجلة التي تم تقديمها لقطاع غزة كميات كبيرة من المواد الغذائية ‏والأدوية والاحتياجات العاجلة‎.‎

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث باسم القوات المسلحة، أن استمرار الجسر ‏الجوي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي؛ لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

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