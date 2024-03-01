ريان إير للطيران تؤكد تأثر جدول رحلاتها الجوية بسبب تأخر تسليم طائرات بوينج

أكدت شركة طيران ريان إير الأيرلندية اضطرارها إلى خفض عدد رحلاتها الجوية لأنها لن تتسلم سوى 40 طائرة فقط من طراز بوينج ماكس بحلول نهاية يونيو المقبل بدلا من العدد المتوقع في الأساس والذي كان يبلغ 57 طائرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله في بيان اليوم الجمعة، إنه يشعر "بخيبة أمل" بسبب التأخر في تسليم الطائرات، قائلا: "نشعر بخيبة أمل بالغة بسبب التأخيرات الأخيرة في تسليم طائرات بوينج".

وأضاف أنه يتوقع أن ينخفض عدد الركاب على الرحلات الجوية للشركة خلال العام الجاري إلى أقل من 200 مليون راكب، مقابل توقعات سابقة بأن يصل العدد إلى 205 ملايين على مدار السنة المالية المنتهية في مارس 2025.

وأكد أوليري أن إدارة شركة بوينج ما زالت تتمتع بدعمه الكامل.

وحذرت ريان إير من أن التأخر في تسليم الطائرات، بالإضافة إلى وقف تشغيل بعض طائرات إيرباص بسبب مشكلات تتعلق بصيانة المحركات، من شأنه أن يؤدي إلى "زيادة طفيفة في أسعار تذاكر الطيران" خلال الرحلات في أنحاء أوروبا في ذروة الموسم الصيفي.