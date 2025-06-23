مدرب الأهلي السابق: الحديث عن تقييم ريبيرو حاليا «تهريج»

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انتقد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، النغمة الرائجة بأن توقيت تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر كان خاطئاً.

وأوضح طارق سليمان في تصريحات إذاعية أن البعض يقول ذلك حاليا بسبب نتائج الفريق في كأس العالم للأندية ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر قبل كأس العالم.

وأضاف:" في رأيي أن ما حدث كان صحيحاً وتوقيت تعيين ريبيرو جيد ومواجهة الفرق العالمية ليست سهلة على الإطلاق".

وأكد أن الحديث عن تقييم ريبيرو حالياً تهريج ويجب ترك المدرب للعمل وتطبيق أفكاره خاصة أن المدرب الإسباني يمكن الحديث عن تجربته بعد خمسة أو ستة أشهر.

وأشار إلى أن صفقات الأهلي الجديدة تحتاج إلى الحزم والتعامل بقوة من المدير الفني للاستفادة بكل قوة من جميع اللاعبين.