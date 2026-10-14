مظاهرات طلابية في ألبانيا تتحول لأعمال عنف

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن المظاهرات الطلابية احتجاجًا على القصور في نظام التعليم العالي تصاعدت إلى أعمال عنف في العاصمة الألبانية تيرانا، فيما أصيب 13 شخصًا، بينهم 6 من ضباط الشرطة، واحتجزت الشرطة 40 شخصًا.

وذكرت البوابة الإلكترونية «إيه 2 نيوز دوت كوم» أن مئات الأشخاص تظاهروا في البداية بشكل سلمي خارج مبنى وزارة التعليم عصر أمس الثلاثاء. وكانت المسيرة تنديدًا بسوء ظروف الدراسة وارتفاع تكاليف التدريب ونقص فرص العمل.

ودعا المتظاهرون إلى استقالة رئيس الوزراء إيدي راما، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي، والذي يحكم البلاد منذ عام 2013.

وفي وقت لاحق، قام المتظاهرون بإلقاء الطوب والحجارة. وأعقب ذلك اندلاع اضطرابات في عدة مواقع بوسط المدينة، تضررت خلالها متاجر وبنوك، كما جرى اقتحام مقر إدارة المدينة، بحسب التقارير.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات. كما ترددت أنباء عن وقوع اعتداءات على أشخاص لم يشاركوا في المظاهرات، وعن استخدام القوة بشكل غير متناسب. وقالت البوابة الإلكترونية «يورونيوز دوت إيه إل» إنه جرى فصل خمسة ضباط.

يشار إلى أن المظاهرة ترتبط بسلسلة من المظاهرات في ألبانيا، أُطلق عليها اسم «ثورة الفلامنجو». واندلعت هذه الاحتجاجات على خلفية مشروع عقاري في منطقة محمية على الساحل الألباني المطل على البحر الأدرياتيكي، يشارك فيه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحظي مشروع الإنشاء المثير للجدل بدعم رئيس الوزراء راما. وأصبحت طيور الفلامنجو التي تعيش في المنطقة المحمية رمزًا للحركة الاحتجاجية.